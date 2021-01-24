Россию наводнили подделки картин знаменитых художников

Как выявить копию картины

Россию заполонили искусно выполненные копии работ известных художников-авангардистов. Выявить подделку в мире искусства бывает непросто, особенно если её автор - профессионал и приложил немало усилий. Но арт-рынок так широк, и новичков с большими деньгами на нём так много, что иногда в оборот попадает откровенная "клюква".

Особенно популярен у мошенников русский авангард. Юлия Богоманшина узнала, как отличить фальшивку буквально с первого взгляда и выяснила, где уж точно висят подлинники (смотрите видео).

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