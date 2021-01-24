ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россию наводнили подделки картин знаменитых художников

15:53
  • воскресенье
  • 24 января 2021

Как выявить копию картины

Россию заполонили искусно выполненные копии работ известных художников-авангардистов. Выявить подделку в мире искусства бывает непросто, особенно если её автор - профессионал и приложил немало усилий. Но арт-рынок так широк, и новичков с большими деньгами на нём так много, что иногда в оборот попадает откровенная "клюква".

Особенно популярен у мошенников русский авангард. Юлия Богоманшина узнала, как отличить фальшивку буквально с первого взгляда и выяснила, где уж точно висят подлинники (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Экспертиза картин
Экспертиза картин
Выставка картин
Выставка картин
Посетители Третьяковской галлереи
Посетители Третьяковской галлереи
Посетители Третьяковской галлереи
Посетители Третьяковской галлереи
Экспертиза картин
Экспертиза картин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.