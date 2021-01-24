Учёные выяснили, что азиаты и африканцы чаще умирают от коронавируса

Исследование проводилось в Великобритании

Британские учёные выяснили, что показатели смертности от коронавируса выше у лиц азиатской и африканской этнических групп. В самом начале пандемии высказывались предположения, что вирус вообще не поражает европейцев и опасен только для азиатов. Но время показало, что болезнь в большей степени охватила европейские страны и американский континент.

Тем не менее, учёные Лондонского университет королевы Марии и фонда Barts Health NHS Trust утверждают, что у пациентов с коронавирусом из разных этнических групп различается течение болезни. Результаты исследования опубликованы на портале BMJ Open.

По данным специалистов, вероятность смерти у людей азиатского происхождения в 1,49 раза выше, чем у пациентов со светлым цветом кожи. У жителей Азии и Африки риск оказаться на ИВЛ выше на 50-80% по сравнению с белыми пациентами того же возраста.

Стоит отметить, что исследование проходило в Великобритании, в нём участвовали выходцы из азиатского и африканского регионов. Какая реальная статистика в самих странах с темнокожим населением в сравнении с Европой и Америкой – пока не известно.

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