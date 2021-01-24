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Facebook заблокировал аккаунт Дмитрия Рогозина

14:23
  • воскресенье
  • 24 января 2021

Глава Роскосмоса вступил в полемику с экс-послом США в России

Facebook заблокировал аккаунт Дмитрия Рогозина на 24 часа. Глава Роскосмоса в интервью РИА Новости назвал это "свободой слова на американский манер".
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Блокировка аккаунта произошла после комментария Рогозина в адрес бывшего посла США в России Майкла Макфола.

"Раньше англосаксы нас хотели превратить в банановую республику, обзывали "бензоколонкой", теперь предлагают назвать именем своего кумира и агента. Мда. Скажу тебе, Майкл, как посол послу, вы, господа американцы, окончательно охамели", - написал Рогозин.

Поводом для этого поста стали слова дипломата, который на своей странице в Twitter поддержал незаконные митинги, прошедшие 23 января в городах России. Ранее Макфол во время штурма Капитолия в Вашингтоне призывал не называть участников штурма протестующими, назвав их "преступниками-повстанцами".

Социальные сети в последнее время активно вмешиваются в политику. Самым ярким примером такого вмешательства стала блокировка аккаунта в Twitter Дональда Трампа. На тот момент он был действующим президентом США.

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