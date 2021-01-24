В больницах Москвы нет пострадавших в результате несанкционированных акций

Им не потребовалось стационарное лечение

В больницах Москвы нет ни одного пострадавшего на несанкционированных акциях 23 января. Об этом информирует столичный департамент здравоохранения.

После митингов в больницы были доставлены 29 человек, им всем оказана необходимая помощь. Стационарное лечение никому не потребовалось, говорится в сообщении.

В департаменте напомнили, что ранее руководитель столичного Роспотребнадзора сообщала о возможной дестабилизации эпидситуации после незаконных акций.

По данным приложения "Социальный мониторинг", в митинге на Пушкинской площади участвовали 19 человек, больных коронавирусом. Они нарушили карантин и обязательную в таких случаях самоизоляцию.

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