В Кремле назвали условия сотрудничества с Вашингтоном

Москва не потерпит хамства

В Кремле сделали первые после вступления в должность Джо Байдена заявления о перспективах сотрудничества Москвы и Вашингтона. Пресс-секретарь российского президента сказал, что Владимир Путин ответит взаимностью, если США будут готовы к диалогу с Россией.

Дмитрий Песков напомнил, что Москва проявляла необходимую гибкость в отношениях с Вашингтоном, но она не может это делать до бесконечности и не готова терпеть хамство и диктат.

"Дело в том, что Российская Федерация последовательно и традиционно выступает за добрые отношения с США. Не на словах, а на деле мы говорим о том, что мы готовы считать американцев нашими партнёрами, они не готовы. Но здесь насильно мил не будешь", сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1".

В Кремле надеются, что диалог с США всё-таки удастся наладить. Возможность найти рациональные зёрна и маленькие участки, где наши отношения соприкасаются, всегда есть, отметил Песков.

Отношения с американскими партнёрами испортились после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. За последние годы Вашингтон ввёл множество пакетов антироссийских санкций. Кроме того, США ведут целенаправленную войну с российско-европейским проектом "Северный поток - 2" и постоянно вмешиваются во внутренние дела России. Самый последний пример такого вмешательства – публикация на сайте американского посольства в России маршрутов несанкционированных митингов 23 января.

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