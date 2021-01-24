Бетонная плита придавила детей в Севастополе

Один человек погиб

В недостроенном здании в Севастополе бетонная плита придавила подростков 14-16 лет. Один ребёнок погиб, ещё у одного перелом, сообщает "Интерфакс-Юг" со ссылкой на информированный источник.

Информацию о чрезвычайном происшествии на стройке подтвердили в региональном управлении МЧС, там не уточнили – есть ли жертвы и пострадавшие.

Ранее сегодня, 24 января стало известно, что в Саратове ледяная глыба, сорвавшаяся с крыши дома, убила мальчика 12 лет. Следователи выясняют причины случившегося и допрашивают представителей управляющей компании, которая обслуживала здание.

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