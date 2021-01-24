Россиян начнут штрафовать за брошенные во дворах машины

Они портят внешний вид общественных пространств

В России начинается борьба с автохламом. Так называют брошенные гражданами машины, которые занимают парковочные места во дворах и портят их внешний вид.

В Кодексе об административных правонарушениях появилась новая норма "Нарушения требований в области благоустройства территории, совершённые с использованием транспортных средств". Теперь за оставление разукомплектованных или брошенных автомобилей грозят предупреждение или штраф от одной до трёх тысяч рублей.

Как рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин, новая статья в КоАП восполнит пробел, связанный с соблюдением правил в городской среде.

Чтобы под определение "автохлам" не попали находящиеся на ходу машины, Министерство юстиции решило внести ясность и определило, что под разукомплектованными автомобилями подразумеваются "транспортные средства, у которых отсутствуют одна или несколько кузовных деталей, предусмотренных конструкцией: капот, дверь, замок двери кузова или кабины, пробки топливного бака". Также автохламом решено считать сгоревший автомобиль.

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