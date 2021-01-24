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Неспортивный поступок российского лыжника попал на видео

18:20
  • воскресенье
  • 24 января 2021

Финский спортсмен спровоцировал Александра Большунова

Российский лыжник Александр Большунов толкнул и сбил с ног финна Йони Мяки после финиша гонки в городе Лахти. На финише финский спортсмен не дал россиянину себя обогнать, подрезал его и оттеснил к краю трассы.

Поступок члена сборной России осудил её главный тренер Маркус Крамер, но, нашу первую команду всё равно дисквалификацировали, лишив третьего места. На пьедестал поднялась вторая российская команда, завершившая гонку на четвёртой позиции.

"Александру не следовало так поступать, в этом не может быть никаких сомнений. Если бы такое произошло на чемпионате мира, это было бы катастрофой", - приводит слова Крамера портал Aftonbladet.

После этого инцидента Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) приняла решение подать апелляцию на действия финна Йони Мяки. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщила президент ФЛГР Елена Вяльбе.

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