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На заводе Airbus в Гамбурге произошло массовое заражение коронавирусом

18:57
  • воскресенье
  • 24 января 2021

На карантин помещены 500 человек

На заводе Airbus в Гамбурге произошло массовое заражение сотрудников коронавирусом. На карантине находятся 500 человек, сообщает немецкий телеканал NTV.
В психиатрической больнице в Петербурге произошло массовое заражение COVID-19

Вирус обнаружен пока у 21 работника предприятия. Не исключено, что речь идёт о новой мутации COVID-19. Местные власти пытаются выяснить, как инфекция попала на предприятие.

Германия находится на 10 месте в мире по числу выявленных больных. С начала пандемии там зафиксирован 2 137 691 заболевший, от осложнений умерли 51 873 человека. В стране действуют жёсткие ограничения. В некоторых регионах граждан обязали носить вместо обычных масок респираторы с высокой степенью защиты дыхания.

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