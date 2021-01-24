На заводе Airbus в Гамбурге произошло массовое заражение коронавирусом

На карантин помещены 500 человек

На заводе Airbus в Гамбурге произошло массовое заражение сотрудников коронавирусом. На карантине находятся 500 человек, сообщает немецкий телеканал NTV.

Вирус обнаружен пока у 21 работника предприятия. Не исключено, что речь идёт о новой мутации COVID-19. Местные власти пытаются выяснить, как инфекция попала на предприятие.

Германия находится на 10 месте в мире по числу выявленных больных. С начала пандемии там зафиксирован 2 137 691 заболевший, от осложнений умерли 51 873 человека. В стране действуют жёсткие ограничения. В некоторых регионах граждан обязали носить вместо обычных масок респираторы с высокой степенью защиты дыхания.

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