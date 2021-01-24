Израиль полностью остановил авиасообщение с миром

Власти опасаются завоза новых штаммов коронавируса

Израиль запрещает все пассажирские авиаперевозки с 15 января до конца месяца. Власти приняли такое решение, чтобы остановить распространение новых штаммов коронавируса, пишет портал Haaretz. Международный аэропорт имени Бен-Гуриона не будет работать ровно неделю.

Израиль одним из первых начал массовую вакцинацию населения от коронавируса. В стране уже более трети граждан сделали прививку, но, тем не менее, власти опасаются распространения болезни.

Сейчас Израиль находится на 28-м месте в мире по числу заболевших. С начала пандемии там выявлено 593 961 инфицированный коронавирусом, умерших насчитывается 4 341.

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