В Москве возбуждены дела по фактам насилия в отношении силовиков на акции 23 января

Выясняются обстоятельства нескольких случаев

Московские следователи возбудили четыре уголовных дела о насилии против силовиков на несанкционированной акции 23 января. Об этом сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

По её словам, агрессивно настроенные участники митинга причинили двум сотрудникам Росгвардии и сотруднику полиции различные телесные повреждения. Одному из сотрудников правоохранительных органов в лицо распылили газ из баллончика. Ещё один инцидент произошёл, когда мужчина в ответ на законные требования об остановке автомобиля, совершил наезд на полицейского, сообщает ТАСС.

Накануне, 23 января сообщалось, что три сотрудника Росгвардии пострадали от рук агрессивно настроенных участников незаконной акции в центре Москвы. До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность. Речь идёт о призывах к молодым людям, размещённых в социальных сетях в преддверии митинга.

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