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В Венесуэле поделились результатами исследований российской вакцины

07:18
  • понедельник
  • 25 января 2021

Серьезных осложнений выявлено не было

Венесуэльский врач Алексис Гарсия Пиньера, возглавляющий группу исследователей российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в южноамериканской стране, сообщил об итогах работы. По его словам, серьезных осложнений выявлено не было.

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"Первую дозу получили более 200 добровольцев, два компонента - 40. Что касается осложнений, что является самым важным при испытаниях, то были выявлены только легкие осложнения: головная боль, гриппозное состояние или боль в месте укола", - сказал эксперт в ходе своего выступления.

Пиньера добавил, что результаты совпадают как с итогами исследований в Аргентине, так и с научными публикациями.

В минувшем декабре стало известно о подписании Венесуэлой соглашения с российской стороной о поставках 10 миллионов доз "Спутника V". Как сообщалось в воскресенье, разрешение на экстренное применение российской вакцины дал Пакистан. Кроме того, поступила информация о том, что "Спутник V" теперь будут производить и в Турции.

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