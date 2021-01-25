Россию исключили из экспертной группы по лунной программе

Речь идет о проекте строительства окололунной станции Gateway

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник, российские представители были исключены из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway.

"Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что решение было принято после неоднократных заявлений с российской стороны о ее недостаточном участии в проекте.

Gateway - часть американской лунной программы. Четыре года назад "Роскосмос" и NASA заключили соглашение о совместном строительстве этой станции. При этом позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия не видит возможности участвовать в Gateway ввиду недостаточной роли страны в проекте.

В конце 2020 года Рогозин определил основные цели "Роскосмоса" на 2021-й. Одной из них является как раз исследование Луны. "Продолжится подготовка к перевооружению отрасли на принципиально новую ракетно-космическую технику, вновь залетает наша Ангара", - добавил руководитель ведомства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"