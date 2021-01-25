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Россию исключили из экспертной группы по лунной программе

07:29
  • понедельник
  • 25 января 2021

Речь идет о проекте строительства окололунной станции Gateway

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник, российские представители были исключены из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway.

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"Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что решение было принято после неоднократных заявлений с российской стороны о ее недостаточном участии в проекте.

Gateway - часть американской лунной программы. Четыре года назад "Роскосмос" и NASA заключили соглашение о совместном строительстве этой станции. При этом позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия не видит возможности участвовать в Gateway ввиду недостаточной роли страны в проекте.

В конце 2020 года Рогозин определил основные цели "Роскосмоса" на 2021-й. Одной из них является как раз исследование Луны. "Продолжится подготовка к перевооружению отрасли на принципиально новую ракетно-космическую технику, вновь залетает наша Ангара", - добавил руководитель ведомства.

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