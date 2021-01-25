Немецкий политик предупредил Европу об одиночестве без России

Политика санкции должна быть переосмыслена, считает Маттиас Платцек

Бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек дал интервью медиагруппе RND, в ходе которого заявил, что европейские страны рискуют остаться без союзников, если не начнут выстраивать взаимовыгодные отношения с Россией.

"И если в США снова изберут "неправильного" президента - а такое может произойти - мы, европейцы, можем внезапно оказаться в полном одиночестве в этом мире", - отметил Платцек.

По его словам, без участия Москвы невозможно решение глобальных вопросов - в частности, борьбы с терроризмом, изменения климата, безопасности на Ближнем Востоке и проблемы беженцев.

Как подчеркнул Платцек, Европа должна переосмыслить свою санкционную политику, так как ограничения наносят ущерб обеим сторонам.

На прошлой неделе Европейский парламент принял резолюцию, потребовав от Евросоюза усилить ограничительные меры против Москвы и препятствовать завершению проекта "Северный поток - 2". За документ проголосовал 581 депутат, против - 50, воздержались - 44. Уточняется, что резолюция декларативна, то есть не носит обязательного характера.

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