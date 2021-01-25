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СК возбудил дело о поставке Минфину некачественного софта

07:48
  • понедельник
  • 25 января 2021

Ведется расследование

Следственный комитет сейчас занимается расследованием уголовного дела о мошенничестве при поставке Министерству финансов России неработоспособного программного обеспечения, передает ТАСС со ссылкой на источник.

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"В СК расследуется уголовное дело о мошенничестве при поставке программного обеспечения для госнужд в министерство финансов, которое было неработоспособно", - заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что, как считает следствие, исполнитель госконтракта знал о проблемах, но все равно ввел заказчика в заблуждение с целью получить основную долю оплаты. Сумма ущерба при этом не называется.

Ранее министр финансов страны Антон Силуанов заявил, что главной задачей в России в 2021 году станет восстановление предпринимательской деятельности. Как подчеркнул глава Минфина, в основе экономического роста находятся средства частных инвесторов. Также Силуанов выразил надежду на то, что стране не потребуется дополнительных мер по восстановлению экономики.

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