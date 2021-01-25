Названы лидеры и аутсайдеры по доверию среди губернаторов

Об итогах организованного Кремлем семинара узнали СМИ

Как пишет РБК, Кремль провел очередной семинар для вице-губернаторов, на котором были названы лидеры и аутсайдеры по регионам по уровню доверия.

Собеседники издания сообщили, что среди лидеров - Чечня, Адыгея, Курганская и Курская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ (главы - Рамзан Кадыров, Мурат Кумпилов, Вадим Шумков, Роман Старовойт и Дмитрий Артюхов соответственно).

Что касается нижней части списка, то там, согласно данным СМИ, оказались Республика Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Красноярский края, а также Кемеровская область (Валентин Коновалов, Владимир Сипягин, Михаил Дягтерев, Александр Усс и Сергей Цивилев соответственно).

Ранее в Кремле сделали первые после вступления в должность Джо Байдена заявления о перспективах сотрудничества Москвы и Вашингтона. Пресс-секретарь российского президента сказал, что Владимир Путин ответит взаимностью, если США будут готовы к диалогу с Россией.

В конце декабря Путин оценил работу правительства в 2020 году. По словам главы государства, год был пройден достойно, "никто руки не опустил". При этом Путин подчеркнул, что в 2021-м необходимо добиваться видимых изменений в жизни людей и не списывать ошибки на коронавирус.

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