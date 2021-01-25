ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы лидеры и аутсайдеры по доверию среди губернаторов

08:04
  • понедельник
  • 25 января 2021

Об итогах организованного Кремлем семинара узнали СМИ

Как пишет РБК, Кремль провел очередной семинар для вице-губернаторов, на котором были названы лидеры и аутсайдеры по регионам по уровню доверия.

В Кремле отреагировали на новые санкции США
В Кремле рассказали, какие чувства вызывает у Путина дело Навального

Собеседники издания сообщили, что среди лидеров - Чечня, Адыгея, Курганская и Курская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ (главы - Рамзан Кадыров, Мурат Кумпилов, Вадим Шумков, Роман Старовойт и Дмитрий Артюхов соответственно).

Что касается нижней части списка, то там, согласно данным СМИ, оказались Республика Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Красноярский края, а также Кемеровская область (Валентин Коновалов, Владимир Сипягин, Михаил Дягтерев, Александр Усс и Сергей Цивилев соответственно).

Ранее в Кремле сделали первые после вступления в должность Джо Байдена заявления о перспективах сотрудничества Москвы и Вашингтона. Пресс-секретарь российского президента сказал, что Владимир Путин ответит взаимностью, если США будут готовы к диалогу с Россией.

В конце декабря Путин оценил работу правительства в 2020 году. По словам главы государства, год был пройден достойно, "никто руки не опустил". При этом Путин подчеркнул, что в 2021-м необходимо добиваться видимых изменений в жизни людей и не списывать ошибки на коронавирус.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Названы лидеры и аутсайдеры по доверию среди губернаторов
Названы лидеры и аутсайдеры по доверию среди губернаторов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.