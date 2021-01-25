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В Россию пришла вторая волна морозов

08:27
  • понедельник
  • 25 января 2021

Пока они еще в Сибири

Новая волна аномальных морозов пришла в регионы Сибири. В Томской и Новосибирской областях температура опустилась до минус 40. В Чите из-за метели закрыт аэропорт.

В некоторых районах Якутии опять приостановлены занятия в школах. В регионе до минус 56-ти градусов. Между тем, на Урал пришли снегопады и оттепель. Сильные осадки в виде мокрого снега в Башкирии и в Татарстане. На автомобильных трассах - гололедица, снежные заносы, передает "ТВ Центр".

В европейской  части России морозы сменились почти мартовским теплом. Температура - на 13 градусов выше климатической нормы.  Во Владимирской, Курской, Липецкой областях - капель. Водителей столичного региона призвали к осторожности на дорогах из-за сильного тумана.

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