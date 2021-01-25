Российские военные в Сирии получили "Спутник V"

Прививочный пункт развернут на базе медицинского отряда в Хмеймиме

Российские военные в Сирии получили вакцину от коронавируса. Прививочный пункт развёрнут на базе медицинского отряда в Хмеймиме. В ближайшие дни "Спутник V" доставят и на отдалённые наблюдательные посты и заставы.

В медицинском отряде специального назначения в Хмеймиме выстроилась очередь. В группировке началась вакцинация. Первыми сделали прививки врачи и летчики.

"Мы всем обеспечены. Готовы к проведению вакцинации всего личного состава", - сказал капитан медслужбы Ислам Умаров.

Технически все просто. И по-военному оперативно. В начале процедура протокольная. Фамилия, имя, подразделение. На заполнения бланка уходит не больше трех минут. Затем по одному идут на процедуру к докторам.

Военные говорят, что, вопреки слухам и домыслам, прививка от ковида - дело добровольное. В отличие от гражданских, они люди не мнительные. Осложнений не боятся.

Но, медперсонал, перед тем, как сделать инъекцию, все равно обязательно уточнит - нет ли противопоказаний. И еще минут тридцать после будет наблюдать за реакцией пациента.

"На данный момент на базе медицинского отряда происходит плановая вакцинация "Спутник V". Данная вакцина поступила в группировку в достаточном количестве. В соответствии с потребностью. Военнослужащие группировки прививаются в добровольном порядке. Процесс проходит без замечаний и происшествий", - сообщил начальник санитарно-эпидемиологической службы группировки войск в Сирии Владимир Радченко.

Это первый этап. Через 21 день военным сделают вторую прививку и уже вручат сертификаты. Что касается самой Сирии, то даже среди государств арабского Востока, она стабильно находится в списке ковид-аутсайдеров. По официальным данным, в стране чуть больше 13 тысяч инфицированных. Пройден ли пик, сказать трудно. Но накануне, ни одного нового заболевшего зарегистрировано не было.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев, "ТВ Центр". Сирия.

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