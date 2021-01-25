Композитор Вячеслав Добрынин отмечает юбилей

Народному артисту России исполнилось 75 лет

В понедельник юбилей отмечает Вячеслав Добрынин. Знаменитому эстрадному композитору, певцу и народному артисту России исполняется 75 лет, передает "ТВ Центр". Пожалуй, нет в России человека, который хотя бы раз не подпевал песням "Прощай", "На теплоходе музыка играет" или "Не сыпь мне соль на рану".

Вячеслав Добрынин - настоящий рекордсмен. На его счету - более тысячи песен. Но сам он запел по воле случая, когда на концерт не приехал один из исполнителей. Неожиданно для всех с первого дубля он записал собственную песню, а на следующий день снял и видеоклип. Так, с 1986 года, началась карьера певца Добрынина.

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