Укладка "Северного потока - 2" началась в водах Дании

Строительство газопровода возобновилось, несмотря на давление США

Судно "Фортуна" возобновило работы по укладке газопровода "Северный поток - 2" в водах Дании. Согласование было получено ранее от датского агентства по мореплаванию.

В сутки "Фортуна" способна прокладывать около 500 метров. Как ожидается, работы в датских водах завершатся к концу мая, после чего начнётся укладка труб в экономической зоне Германии. Там, как ожидается, работы продлятся до июня, передает "ТВ Центр".

На данный момент газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров топлива в год завершён на 94%, несмотря на беспрецедентное давление США, которые продвигают в Европе свой, более дорогой сжиженный газ.

Ранее в ФРГ создали фонд, одна из задач которого - поддержка завершения строительства газопровода. Например, он сможет участвовать в закупках оборудования в обход американских санкций.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"