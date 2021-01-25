В России может появиться интеллектуальный помощник учителя

Он будет проверять задачи учеников

В пресс-службе "Платформы Национальной технологической инициативы" сообщили о планах по созданию в России интеллектуального помощника учителя на базе искусственного интеллекта, который будет заниматься проверкой учащихся.

"Он будет проверять задачи учеников, как бы сокращая время автоматизированной проверки, давая возможность больше раскрыться творческому потенциалу учителя", - цитирует сообщение ТАСС.

Национальная технологическая инициатива - это программа по обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. В числе сквозных технологий НТИ - искусственный интеллект, квантовые технологии, интернет вещей и новые и портативные источники энергии.

В конце 2020 года министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о разработанной для школьников страны социальной сети на базе "ВКонтакте". "Она позволит школьникам общаться на образовательные темы друг с другом, обсуждать разные вопросы", - отметил глава ведомства.

Как показало исследование группы сервисов "Актион Образование", 53% российских родителей заявили о беспрецедентном отставании их детей по образовательной программе. С родителями при этом не согласилось руководство школ. 47% опрошенных директоров назвали отставание учащихся в 2020 году минимальным.

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