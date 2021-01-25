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В России может появиться интеллектуальный помощник учителя

08:20
  • понедельник
  • 25 января 2021

Он будет проверять задачи учеников

В пресс-службе "Платформы Национальной технологической инициативы" сообщили о планах по созданию в России интеллектуального помощника учителя на базе искусственного интеллекта, который будет заниматься проверкой учащихся.

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"Он будет проверять задачи учеников, как бы сокращая время автоматизированной проверки, давая возможность больше раскрыться творческому потенциалу учителя", - цитирует сообщение ТАСС.

Национальная технологическая инициатива - это программа по обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. В числе сквозных технологий НТИ - искусственный интеллект, квантовые технологии, интернет вещей и новые и портативные источники энергии.

В конце 2020 года министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о разработанной для школьников страны социальной сети на базе "ВКонтакте". "Она позволит школьникам общаться на образовательные темы друг с другом, обсуждать разные вопросы", - отметил глава ведомства.

Как показало исследование группы сервисов "Актион Образование", 53% российских родителей заявили о беспрецедентном отставании их детей по образовательной программе. С родителями при этом не согласилось руководство школ. 47% опрошенных директоров назвали отставание учащихся в 2020 году минимальным.

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