В инструкцию к "Спутнику V" добавили предупреждение для больных раком

Влияние вакцины на онкологию до конца не изучено

Пациентам со злокачественными новообразованиями стоит с осторожностью вакцинироваться российским препаратом "Спутник V", говорится в новой редакции инструкции по медицинскому применению вакцины.

Изменения в инструкции объясняются тем, что в настоящее время недостаточно информации о влиянии препарата на онкологические заболевания, передает РИА Новости.

"Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями", - сказано в документе.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. Уже более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"