В российских регионах ослабили меры по борьбе с коронавирусом

В Ульяновской области снова разрешаются банкеты и торжественные регистрации браков

В России в День студента слова благодарности звучат в адрес учащихся вузов. Многие из них в период пандемии стали волонтёрами. Студенты-медики проходят практику в "красных зонах". Например, в больницах Якутии работают 160 студентов и ординаторов Северо-восточного Федерального университета.

Тем временем в регионах продолжается массовая вакцинация. В Магаданской области открыто 26 пунктов. За неделю в процедурные кабинеты на первую инъекцию пришли более трёх тысяч жителей, в том числе люди старше 60 лет. Вакцину продолжают поставлять в воинские части по всей стране. В Астраханской области на полигоне Капустин Яр прививки делают ракетчикам. А ещё вакцину привезли на российскую базу Кант в Киргизию. Перед процедурой военные проходят медосмотр. Им, как и всем, кому делают прививку от коронавируса, рекомендуют в течение пяти дней воздержаться от физических нагрузок.

Ситуация с распространением коронавируса улучшилась в Хакасии - там завершил работу мобильный госпиталь Минобороны. Военные медики с ноября помогали гражданским коллегам лечить больных от коронавируса - пациенты поступали со всей республики.

С этого понедельника в Ульяновской области снова разрешаются банкеты, торжественные регистрации браков, открываются детские игровые комнаты. В регионе ослабляют антиковидные меры защиты. Уже неделю здесь, как и по всей стране, работают школы - первые итоги показывают, что при соблюдении рекомендованной профилактики пресекать распространение вирусов удаётся.

"На сегодняшний день у нас никто из детей и учительского состава не болеет ковидом. И всего восемь процентов учащихся болеют ОРЗ и ОРВИ", - рассказала заместитель директора гимназии №2 в Ульяновске Наталья Плешакова.

В Москве за неделю зафиксированы минимальные показатели по заражению с начала октября. В результате Санкт-Петербург впервые обогнал столицу числу инфицированных за семь дней. Власти города заявили, что ближайшая неделя покажет, можно ли говорить о тенденции к стиханию второй волны пандемии в Петербурге.

В Ямало-Ненецком автономном округе обязательную самоизоляцию отменили для тех, кто старше 65 лет, и людей с хроническими заболеваниями. Однако покидать дома пожилым людям безопаснее с иммунитетом.

В Хабаровском крае, чтобы обезопасить пожилых, добровольную вакцинацию от коронавируса делают на выезде в домах престарелых. Медики организуют свою работу, соблюдая все меры безопасности, ведь многим из пациентов далеко за 80.

Мобильные пункты вакцинации появляются по всей стране. В Чувашии начнут делать прививки в торговых центрах. В Краснодаре бригады медиков работают на выходе из крупных ТЦ и на главной городской площади. Предварительная запись не нужна. Необходимо иметь только паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС. В эти выходные работа здесь не останавливается.

В Ставропольском крае начали делать прививки на предприятиях, бригады выезжают по предварительной заявке. Кабинет вакцинации оборудовали в одном из офисных зданий. Все желающие приходят группами по пять человек. Многие рассказывают, что для них удобнее сделать прививку на работе.

- Приехали на организацию, можно считать на дом сразу. Никуда ехать не надо. - Я от гриппа делаю постоянно, лишь бы себя обезопасить.

Теперь прививку может сделать любой желающий - уже неделю в России сняты ограничения для записи и за это время количество пунктов вакцинации увеличилось почти на тысячу. Так что главное - это желание.

В первом квартале этого года в медицинские организации страны планируется поставить 17 миллионов доз вакцины от коронавируса. Более двух миллионов уже распределено по регионам.

Пётр Вершинин. Елена Макарова. "ТВ Центр".

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