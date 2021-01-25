Коронавирус в мире: проблемы с вакциной и погромы из-за локдауна

Обстановка сложная

Создатели вакцины "Спутник V" заявили, что продолжат сотрудничество с Европейским союзом и компанией AstraZeneca для того, чтобы доступ к российскому препарату могли получить все страны мира. Тем временем, вакцинация российским препаратом проходит в Аргентине. Первую инъекцию "Спутника" сделали вице-президенту страны Кристине Фернандес де Киршнер. Об этом сообщила сама политик, выложив фото в социальных сетях. Она подчеркнула, что, таким образом, заботится не только о себе, но и об окружающих. Между тем, число выявленных случаев COVID- 19 в мире перевалило за 99 миллионов. Израиль уже сегодня ночью закрывает границы, чтобы избежать попадания в страну мутаций коронавируса. Жёсткие ограничения сейчас и во многих странах Европы. В Нидерландах – локдаун, комендантский час и беспорядки, причём не только в Амстердаме. На улицах горели мусорные контейнеры, в полицейских летели камни. В ответ правоохранители применили водомёты и слезоточивый газ. При повышенных мерах безопасности прошли президентские выборы в Португалии.

Эти выборы президента Португалии должны стать самыми "чистыми" – в прямом смысле слова. Накануне дня голосования, медики зафиксировали 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В процентном соотношении для маленькой страны это - один из худших показателей в мире. Но избиратели на участки все равно шли, надев маски и соблюдая социальную дистанцию.

Чтобы затормозить развитие пандемии власти Чехии еще осенью прошлого года закрыли все пабы и рестораны. Исключение сделали лишь для рождественских каникул. Но закрываться обратно и терять клиентов многие предприниматели больше не намерены! Французский бизнес тоже опасается нового, уже третьего по счету локдауна. Сценарий, пишет местная пресса, активно обсуждается в правительстве. Власти Великобритании, где вот уже пятые сутки подряд, ежедневно умирают больше тысячи человек, призывают подданных ее величества готовиться к худшему.

"Ограничительные меры начинают давать первые результаты. Но в таких условиях нам предстоит жить еще долго. Что касается новых штаммов, то у меня пока нет уверенности насколько смертоносными они являются - разные исследования дают разный ответ на этот вопрос", - говорит министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Британский штамм уже добрался до Сербии, сообщают власти страны. Все это на фоне общеевропейских проблем с поставками вакцины. Препарат фирмы AstraZeneca в Европе еще даже не сертифицирован, а компания уже заявила, что не выполнит план отгрузки примерно на 60%. Это более 30 миллионов доз.

"Я твердо убежден, что Евросоюз заставит фармацевтические компании выполнять условия контрактов. Для этого у нас есть все юридически механизмы, которые мы будет использовать", - грозит председатель Евросовета Шарль Мишель.

Надеяться на американскую Pfizer тоже весьма опрометчиво. Италия и Норвегия, например, уже недополучили заказанные партии этого препарата. Пришлось даже приостановить привычные кампании. Официально у фармгиганта трудности на производстве. Неофициально - вся производимая вакцина уходит в США. Ведь новый американский президент четко определил приоритеты.

"Моя цель – чтобы в первые сто дней моего президентства прививки от коронавируса сделали сто миллионов американцев. Но в ближайшее время наша лучшая защита – это маски. Так говорят эксперты. Жестокая правда заключается в том, что в ближайшие несколько месяцев ситуация будет становиться только хуже", - заявил Джо Байден.

Казалось бы, после победы демократа на выборах и остракизма неугодного президента должны были наступить золотые времена. Но не тут-то было. Оказалось, одно дело - в помпезной обстановке овального кабинета под объективами телекамер подписывать законы, а другое - добиться того, чтобы они исполнялись. Терпение заканчивается уже даже у однопартийцев Байдена.

"Сначала федеральное правительство заявило, что приоритетами в вакцинации являются работники здравоохранения и все, кому вакцина необходима по долгу службы. Теперь акценты сместили сначала в сторону людей в возрасте 75+, потом, 65+. Это семь миллионов человек. А у меня только 250 тысяч доз в неделю. А было 300. Сказали - мол, не волнуйтесь, есть запасы препарата, мы отправим дополнительные дозы. Но они этого не сделали. И такая ситуация по всей стране", - возмущается губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

Еще один скандал, но уже частного характера, разгорается по другую сторону Атлантики в Германии. Газета Bild пишет о первых случаях увольнения отказавшихся от вакцинации сотрудников фирмы по уходу за инвалидами. А вот пациенты ковидного госпиталя в пригороде Рима, призывают вакцинацией не пренебрегать и при первой удобной возможности прививку сделать.

Матвей Шестаков, Лилия Акиньшина. "ТВ Центр".

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