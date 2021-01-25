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Стало известно, как вернуть обоняние после коронавируса

08:54
  • понедельник
  • 25 января 2021

Ускорить восстановление помогут упражнения

Потеря обоняния и вкуса является одними из основных признаков заражения COVID-19, способность воспринимать вкус и запах возвращается не сразу после выздоровления – на восстановление привычных функций может потребоваться длительное время. Невролог Александр Будик рассказал, как ускорить этот процесс.

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"Ученые предполагают, что при ковиде нарушается состав слюны, поэтому вкусовые вещества быстрее разрушатся, не успевают дойти до вкусовых рецепторов. Суть второй теории в том, что сами рецепторы повреждаются. То же самое связано с обонянием. Либо повреждаются чувствительные клетки, которые воспринимают обонятельные вещества, и слизистая повреждается. Либо повреждаются нервы, проводники, по которым бежит информация о воспринятом обонятельном ощущении", - сказал врач.

Он отметил, что у большинства пациентов с коронавирусом вкус и обоняние достаточно быстро приходят в норму, но некоторые вынуждены жить без них месяцами. Чтобы ускорить процесс восстановления такие люди могут проводить специальные упражнения с сильными запахами, передает Радио Sputnik.

Будик рекомендовал несколько раз по 20 секунд стараться воспринимать запахи. Подойти могут любые сильные ароматы: гвоздика, чеснок, кардамон, корица. "Организм начинает обращать повышенное внимание на орган, который активно вовлекается в работу, и все ресурсы идут в это место, чтобы быстрее восстановить работу этого органа. В качестве дополнительной терапии можно закапывать в нос раствор витамина А, потреблять в течение недели омегу-3", - объяснил специалист.

Он добавил, что методик для восстановления вкуса не существует, однако возвращение обоняния повлечет за собой и улучшение вкусового восприятия.

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