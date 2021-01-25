Стало известно, как вернуть обоняние после коронавируса

Ускорить восстановление помогут упражнения

Потеря обоняния и вкуса является одними из основных признаков заражения COVID-19, способность воспринимать вкус и запах возвращается не сразу после выздоровления – на восстановление привычных функций может потребоваться длительное время. Невролог Александр Будик рассказал, как ускорить этот процесс.

"Ученые предполагают, что при ковиде нарушается состав слюны, поэтому вкусовые вещества быстрее разрушатся, не успевают дойти до вкусовых рецепторов. Суть второй теории в том, что сами рецепторы повреждаются. То же самое связано с обонянием. Либо повреждаются чувствительные клетки, которые воспринимают обонятельные вещества, и слизистая повреждается. Либо повреждаются нервы, проводники, по которым бежит информация о воспринятом обонятельном ощущении", - сказал врач.

Он отметил, что у большинства пациентов с коронавирусом вкус и обоняние достаточно быстро приходят в норму, но некоторые вынуждены жить без них месяцами. Чтобы ускорить процесс восстановления такие люди могут проводить специальные упражнения с сильными запахами, передает Радио Sputnik.

Будик рекомендовал несколько раз по 20 секунд стараться воспринимать запахи. Подойти могут любые сильные ароматы: гвоздика, чеснок, кардамон, корица. "Организм начинает обращать повышенное внимание на орган, который активно вовлекается в работу, и все ресурсы идут в это место, чтобы быстрее восстановить работу этого органа. В качестве дополнительной терапии можно закапывать в нос раствор витамина А, потреблять в течение недели омегу-3", - объяснил специалист.

Он добавил, что методик для восстановления вкуса не существует, однако возвращение обоняния повлечет за собой и улучшение вкусового восприятия.

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