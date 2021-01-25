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Эксперты назвали самый удачный месяц для коллекторов в 2020 году

09:06
  • понедельник
  • 25 января 2021

Контактность должников значительно выросла

Как следует из статистики Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, декабрь стал самым удачным месяцем для коллекторов в 2020 году, передает РБК.

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В первый зимний месяц средний платеж по программам урегулирования задолженности достиг максимума с начала года - 3,8 тысячи рублей. Подчеркивается, что речь идет о долгах, которые были выкуплены взыскателями у банков или МФО. Если сравнивать с ноябрем, средний платеж вырос на 20,3%.

Эксперты также отметили, что выросла и контактность должников. Так, оплатить задолженность обещали 25% клиентов (максимальный показатель за последние три года). Сдержали слово 59%.

В исследовании уточняется, что доля сдержанных обещаний резко снизилась в апреле-мае прошлого года, что связано с первой волной пандемии коронавируса.

В августе 2020-го президент России Владимир Путин обратился к главе Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову с поручением взять под контроль деятельность коллекторских организаций. Глава государства отметил, что в некоторых случаях работа коллекторов "переходит всякие границы".

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