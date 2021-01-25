ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мясников сравнил вред от кальяна и сигарет

09:07
  • понедельник
  • 25 января 2021

Многие зря считают кальян более безопасным вариантом

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире "России 1", что многие зря считают кальян безопаснее сигарет.

МЧС и Минздрав готовят новые требования к сигаретам
Мясников предупредил о самой опасной ошибке с похмелья

"Когда мы курим кальян, мы вдыхаем вредных веществ ровно столько, сколько если бы мы курили полторы пачки сигарет", - отметил эксперт.

Он уточнил, что курение кальяна может стать причиной возникновения рака легких из-за вдыхания вместе с дымом микрочастиц сгорания, в результате чего в легких происходит микроожог. По словам Мясникова, безопасной формы курения не существует в принципе. Это же касается сигар и трубок.

Ранее Мясников заявил, что натуральное живое парное молоко вредно тем, что содержит массу бактерий, вплоть до бактерий туберкулеза. В состав парного молока, уточнил врач, также входят эстрогены, которые могут навредить детскому здоровью, и разжижающие кровь элементы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Кальяны
Кальяны
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.