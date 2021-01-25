Мясников сравнил вред от кальяна и сигарет

Многие зря считают кальян более безопасным вариантом

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире "России 1", что многие зря считают кальян безопаснее сигарет.

"Когда мы курим кальян, мы вдыхаем вредных веществ ровно столько, сколько если бы мы курили полторы пачки сигарет", - отметил эксперт.

Он уточнил, что курение кальяна может стать причиной возникновения рака легких из-за вдыхания вместе с дымом микрочастиц сгорания, в результате чего в легких происходит микроожог. По словам Мясникова, безопасной формы курения не существует в принципе. Это же касается сигар и трубок.

Ранее Мясников заявил, что натуральное живое парное молоко вредно тем, что содержит массу бактерий, вплоть до бактерий туберкулеза. В состав парного молока, уточнил врач, также входят эстрогены, которые могут навредить детскому здоровью, и разжижающие кровь элементы.

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