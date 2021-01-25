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"Московский акселератор" стал лауреатом международного конкурса BRICS Solutions Awards

09:19
  • понедельник
  • 25 января 2021

Проект отметили в номинации "Решения для бизнеса"

Программа "Московский акселератор" стала лауреатом международного конкурса BRICS Solutions Awards. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Программу отметили в номинации "Решения для бизнеса".

"Мы рады, что программу Москвы признали одной из лучших международных практик для развития предпринимательства. Чуть более чем за год работы акселератора участники запустили свыше 120 пилотных проектов и привлекли 238 млн руб. инвестиций", - сказала Сергунина.

Проект "Московский акселератор" направлен на развитие и масштабирование технологичных решений в разных секторах экономики. Предприниматели и разработчики перспективных продуктов проходят обучение в рамках тематических курсов.

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