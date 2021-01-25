В Минздраве заявили, что беременные заболевают коронавирусом чаще остальных

В ведомстве дали несколько советов женщинам

Беременные женщины болеют коронавирусом гораздо чаще, чем остальные люди, заявили в российском Министерстве здравоохранения. В ведомстве дали ряд рекомендаций по организации оказания медпомощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19.

"Группу наиболее высокого риска развития тяжелых форм COVID-19 составляют беременные старше 35 лет, имеющие избыточную массу тела (ИМТ 25-29 кг/м2), ожирение (ИМТ 30 кг/м2 и более), сахарный диабет и хроническую артериальную гипертензию до беременности", - отметили в Минздраве.

Также в ведомстве рекомендовали женщинам планировать беременность не ранее чем через три месяца после выздоровления от COVID-19, передает РИА Новости. Отмечается, что до сих пор остается неизвестным, какие последствия для репродуктивного здоровья женщин могут быть связаны с перенесенным коронавирусом.

"Планировать беременность рекомендуется не ранее трех месяцев после перенесенной COVID-19 с целью снижения риска развития ВТЭО (венозных тромбоэмболических осложнений - ред.) и возможного тератогенного влияния на плод препаратов, включенных в схемы лечения новой коронавирусной инфекции", - сказано в рекомендациях министерства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"