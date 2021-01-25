Роспотребнадзор получил первое фото британского штамма коронавируса

Эта мутация SARS-CoV-2 распространяется с большей скоростью

Роспотребнадзор представил у себя на официальном сайте сделанное под микроскопом фото штамма коронавируса, выявленного в Великобритании в середине декабря. Ученые считают, что эта мутация SARS-CoV-2 распространяется с большей скоростью, это подтвердили во Всемирной организации здравоохранения.

Уточняется, что сделан снимок был специалистами центра "Вектор". Фотография, рассказали в ведомстве, получена в рамках изучения свойств данного варианта коронавируса, включая его структурные особенности.

Зарегистрированные в России ПЦР-тесты, подчеркнул Роспотребнадзор, надежно выявляют этот штамм, на эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" характерные особенности британского варианта не сказываются.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что британский штамм более смертелен. По его словам, при заражении "обычным" штаммом из тысячи инфицированных умирают примерно 10 человек, при новом - 13-14 человек. Врачи пока официально не подтвердили эти данные.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"