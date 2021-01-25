В США при стрельбе погибли пять человек

Стрелков могло быть несколько

В американском Индианаполисе произошла стрельба, жертвами которой стали пять человек, передает NBC News.

Первого пострадавшего с огнестрельными ранениями обнаружили в северо-восточной части города. Затем недалеко были найдены тела других погибших - среди них была беременная женщина. Врачам не удалось спасти жизнь ребенка.

По словам мэра города Джо Хогсетта, случившееся было массовым убийством. Индианаполис, добавил Хогсетт, сейчас "в ужасе".

В полиции считают, что между жертвами была некая связь. Имена погибших не разглашаются. Мотив преступления пока не определен, ведется расследование. Личность нападавшего также не идентифицирована, стрелков, отмечают в правоохранительных органах, могло быть несколько.

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