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Москвичам рассказали о погоде в Татьянин день

09:38
  • понедельник
  • 25 января 2021

Не исключены осадки, атмосферное давление - чуть ниже нормы

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил, что 25 января в Москве ожидаются небольшие осадки и плюсовая температура.

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"Мы сегодня ожидаем облачную погоду, местами возможны небольшие осадки, температура днем в столице плюс 2 - плюс 4, по области ноль - плюс 5", - цитирует Синенкова РИА "Новости".

Ветер будет юго-восточным с порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.

Ранее в регионы Сибири пришла новая волна аномальных морозов. В Томской и Новосибирской областях температура опустилась до минус 40. В Чите из-за метели закрыт аэропорт. В некоторых районах Якутии опять приостановлены занятия в школах. В регионе - до минус 56 градусов. Между тем на Урале - снегопады и оттепель.

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