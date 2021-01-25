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Финансисты узнали, на каких валютах можно заработать в 2021 году

10:05
  • понедельник
  • 25 января 2021

Избегать советуют турецкой лиры

В этом году для выгодных инвестиций стоит обратить внимание на евро и юань, пишет РИА "Новости" со ссылкой на опрошенных экспертов.

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"Вложения в евро могут принести больший доход, чем в долларах. Также стоит присмотреться к китайскому юаню, который может продолжать дорожать по отношению к доллару и евро", - приводится в материале заявление управляющего директора НРА Сергея Гришунина.

Избегать в 2021-м имеет смысл турецкой лиры. Что касается традиционно стабильного швейцарского франка, его вряд ли удастся выгодно купить или продать, что связано с внушительными различиями курса при обмене.

Кроме того, эксперты полагают, что можно обратить внимание на "сырьевые" валюты - в частности, на канадский и австралийский доллар. Перспективными выглядят также мексиканский песо и бразильский реал.

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