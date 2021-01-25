Известный стендап-комик найден мертвым в Москве

Тело мужчины обнаружила жена

В Москве найден мертвым стендап-комик Александр Шаляпин. Сообщается, что тело мужчины обнаружила его жена.

Тело 41-летнего Шаляпина было найдено в столице в одном из домов на Хорошевском шоссе. Супруга комика вызвала скорую помощь и сотрудников полиции, в настоящее время специалисты устанавливают причину смерти мужчины. Одной из версий является самоубийство.

Александр Шаляпин – актер, а также артист жанра стендап-камеди. Известность он получил после участия в шоу "Stand Up", однако затем резко пропал с телеэкранов. В последствии мужчина признался, что перестал выступать из-за проблем с алкоголем, передает РЕН ТВ.

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