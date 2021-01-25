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Умер известный звездный стилист Александр Шевчук

09:59
  • понедельник
  • 25 января 2021

Он был другом для многих российских знаменитостей

Популярный звездный стилист Александр Шевчук скончался в возрасте 54 года. О его смерти в Instagram сообщила певица Лайма Вайкуле.
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Исполнительница опубликовала фото со стилистом и оставила к нему неоднозначную подпись. "У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться", - написала артистка.

После уточняющих вопросов от подписчиков Вайкуле объяснила, что Шевчука "больше нет с нами". При этом причину смерти стилиста певица не назвала.

Подписчики тут же отреагировали на печальную новость, в комментариях к снимку они принесли соболезнования в связи со смертью известного стилиста и друга для многих звезд шоу бизнеса. "Господи, Саша..."; "Да, его действительно не стало"; "Сашка...как же так", - написали комментаторы.

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