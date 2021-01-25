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Российские кондитеры пожаловались на высокую стоимость сахара

09:55
  • понедельник
  • 25 января 2021

Сейчас цена при закупке составляет 39-44 рубля в зависимости от региона

Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Лашманкин сообщил "Известиям", что производители кондитерских изделий столкнулись с трудностями по закупке сахара по фиксированной цене.

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Как уточнил собеседник газеты, соглашением о стабилизации цен предусмотрена предельная стоимость сахара в 36 рублей у производителей и 46 рублей в рознице за килограмм, при этом сейчас цена при закупке составляет 39-44 рубля в зависимости от региона. По словам Лашманкина, промышленные потребители покупают сахар по свободным ценам.

Подорожание, считает эксперт, скажется на себестоимости кондитерской продукции, так как в кондитерских изделиях доля сахара составляет в среднем 14-20%.

Свой комментарий по ситуации дали в Союзроссахаре. Там напомнили, что в 2020 году производители столкнулись с засухой, так что себестоимость относительно предыдущих лет выросла.

В конце 2020 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что правительство не допустит всплесков цен на продукты в России. Министр добавил, что этот вопрос будет на контроле. Согласно данным Росстата, сахар сильнее всего подорожал в России из продовольственных товаров в 2020-м. За год стоимость сахара-песка увеличилась на 64,54%.

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