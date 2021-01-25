Психотерапевт: страх перед коронавирусом увеличивает риск заболеть

Взаимосвязь между боязнью COVID-19 и заражением объяснил психотерапевт

Паническая боязнь заразиться коронавирусом на деле может лишь сделать человека еще более уязвимым перед инфекцией, заявил психотерапевт Игорь Салынцев.

Эксперт объяснил, что эмоции и психическое состояние находят отражение и в физиологических процессах. К примеру, чрезмерная тревожность способна снизить уровень иммунитета и сделать человека более уязвимым для вируса.

"Нарастающая, излишняя тревожность, если ею не заниматься, не лечить, снижает уровень стойкости психики, снижает обменные процессы в организме и его силу. Соответственно, иммунитет будет снижаться, и уязвимость к разным патологиям будет усиливаться. Тревожный человек более уязвим, в том числе и к вирусной патологии. Психосоматика может перейти в настоящую болезнь", - рассказал Салынцев.

Он отметил, что для успокоения следует не верить первым попавшимся слухам про коронавирус, а самостоятельно изучить достоверную информацию. Психотерапевт подчеркнул, что чем человек более информирован, тем он меньше тревожится и боится.

Эксперт также рекомендовал пройти вакцинацию, чтобы окончательно избавиться от тревог насчет заражения, передает Радио Sputnik.

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