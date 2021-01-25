Роспотребнадзор: в России нет южноафриканской мутации коронавируса

Новую форму заболевания обнаружили в декабре 2020-го

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в стране пока не была обнаружена южноафриканская мутация коронавируса.

"Большинство используемых в России и в мире тест-систем эффективно выявляют различные варианты коронавируса SARS-CoV-2, в том числе южноафриканский и британский", - добавили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Там также уточнили, что ни одно из верифицированных научных исследований не подтвердило предположения о риске повторного заражения южноафриканским штаммом. Ранее такую информацию распространил портал Medical Xpress.

21 декабря 2020 года власти ЮАР объявили, что на юге страны обнаружена прежде не встречавшаяся агрессивная форма коронавируса. Она получила маркировку 501.V2. Из-за этого в стране началась вторая вспышка заболевания, пик пришелся на середину января.

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