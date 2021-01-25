В России впервые с ноября выявили меньше 20 тысяч случаев коронавируса

Выздоровели 19003 человека

В России за минувшие сутки выявили еще 19290 случаев заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель с середины ноября. Общее число инфицированных достигло 3738690.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2382. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 2116 человек, в Подмосковье - 1163.

Выздоровели за сутки 19003 человека. Скончались – 456 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса умерли 69918 человек. Общее число выздоровевших достигло 3150763.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 99,7 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 648332 человек.

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