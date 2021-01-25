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ДТП в Архангельской области унесло жизни четырех человек

10:24
  • понедельник
  • 25 января 2021

Еще три человека пострадали

На 15-м километре трассы Архангельск - Северодвинск в районе поселка Лайский Док столкнулись ВАЗ-21093 и Hyundai. В результате аварии погибли четыре человека, еще трое пострадали, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МВД.

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Согласно предварительным данным, водитель ВАЗ потерял контроль над машиной и вылетел на встречную полосу. В больницу отправлены пассажир отечественного автомобиля, а также водитель и пассажир иномарки.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте работают правоохранительные органы.

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