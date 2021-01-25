Сборная России по шорт-треку завоевала восемь медалей на ЧЕ

Наивысший уровень мастерства показал олимпийский чемпион Семен Елистратов

Российские спортсмены одержали целую серию побед на соревнованиях в Европе. Сразу восемь медалей, половина из которых золотые, завоевала наша сборная по шорт-треку в польском Гданьске.

Наивысший уровень мастерства показал олимпийский чемпион Семён Елистратов. Он обошёл всех соперников в гонке на полторы тысячи метров и в финале - на тысячу. Также ему не было равных в многоборье, передает "ТВ Центр".

Ещё одну победу принёс саночник Семён Павличенко. Он стал первым в спринте на этапе Кубка мира в Австрии.

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