Юрий Башмет отметил день рождения на сцене

Под его руководством в Москве проходит Зимний фестиваль искусств

В Москве проходит одно из главных музыкальных событий года - II Зимний фестиваль искусств. Лучшие исполнители из разных стран представят столичной публике целый ряд мировых премьер. В программе - джаз, классика, спектакли и многое другое. На сцене концертного зала имени Чайковского отметил свой день рождения и руководитель фестиваля Юрий Башмет.

Это похоже на предвкушение чуда. Сейчас зазвучат строки неистового Маяковского. Следом – гениального Есенина (см. видео).

Голос Михаила Пореченкова становится единым целым с камерным оркестром "Солисты Москвы". И эта премьера моментально приводит зрителей в восторг.

Задавать вопрос – кого именно благодарить за идею и за столь яркие впечатления - бессмысленно.

"Всё делает Юрий Абрамович. Он великий, гениальный и прекраснейший. С ним очень хорошо и легко работать", - сказал народный артист России Михаил Пореченков.

Зимний фестиваль искусств в Москве под руководством Юрия Башмета – это 12 незабываемых концертов на семи лучших площадках. И, несмотря на пандемию, он по-прежнему международный. В столицу приехали лучшие исполнители из разных стран.

"Я так чувствую, что это чудо свершается. Потому что привести иностранцев… Это очень всё непросто. И это всё пока работает. Тьфу-тьфу-тьфу… Западные коллеги – музыканты – жалуются, что у них ничего не происходит. А у нас такое событие", - сообщил народный артист СССР, художественный руководитель Второго Зимнего международного фестиваля искусств в Москве Юрий Башмет.

Это действительно событие. Множество премьер: джаз, драма, лирические отступления и Реквием на стихи Рождественского. Одно остаётся неизменным - свой день рождения Юрий Башмет по традиции встречает на сцене. В окружении близких людей.

"Уже в 12-летнем возрасте я стоял на сцене с ним. И мы так подружились. Мне практически Юрий Абрамович Башмет – родственник. Я многому научился у него", - сказал скрипач, дирижёр , дважды лауреат премии "Грэмми" Максим Венгеров.

"Я очень рад быть сегодня здесь и на сцене поздравить Юрия Абрамовича с Днём рождения", - заявил пианист Дмитрий Маслеев.

Среди главных подарков – от самого маэстро – посвящение столице, премьера мюзикла "Свидание в Москве". Его сочинил Александр Чайковский. А исполнять скоро, судя по всему, будут все.

"Мы опробовали несколько номеров из этого мюзикла в новогоднем концерте, и это здорово. Я так понимаю, когда народ услышит, то какие-то номера станут хитами", - заявил Башмет.

Маэстро не любит пустоты. Возможно, в этом и кроется успех его фестиваля. У него есть своё лицо, характер и душа, которая полностью принадлежит так соскучившимся по прекрасному зрителям.

Ольга Стрельцова, Валерия Рождественская, Михаил Жучков, Андрей Талалай, Владимир Худяков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"