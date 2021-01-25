Стали известны подробности массового убийства в США

Задержать преступника по горячим следам не удалось

Пять человек погибли в американском Индианаполисе в результате стрельбы в жилом районе. Огонь вели сразу в двух соседних домах. Сообщается как минимум об одном пострадавшем. По тревоге поднята вся городская полиция и ФБР. Поймать преступника пока не удалось. Жители боятся выходить из квартир.

Северо-восток Индианаполиса, штат Индиана. Классическая одноэтажная Америка. Ночную тишину на улице нарушила серия выстрелов. Встревоженные соседи набрали 911 в 3:45 утра. Увиденным были шокированы даже привыкшие ко многому полицейские.

"Нет правильных слов, которые можно сказать в такой ситуации. Это преступление с наибольшим числом жертв более чем за десятилетие. Безусловно, это ужасное происшествие. Но надо смотреть на ситуацию шире. Вы знаете, что в прошлом году в нашем городе было много убийств. Так не должно продолжаться. Мы все должны объединиться и работать рука об руку, чтобы остановить насилие", - заявил шеф полиции Индианаполиса Рэндал Тайлор.

Первый наряд полиции прибыл на место уже через 90 секунд и обнаружил подростка с огнестрельными ранениями. Его состояние критическое, но шансы выжить есть.

Узнав, что выстрелы слышались из соседнего дома, полицейские направились туда. В здании обнаружили тела пятерых человек. Среди них 19-летняя Киара Хокинс. Женщина была на поздних сроках беременности. Ее доставили в больницу, но спасти не удалось ни ее, ни ребенка. В числе других погибших - двое взрослых 42 лет и два подростка - 13 и 18 лет.

"То, что случилось сегодня - это не рядовой случай жестокости с применением оружия. Это массовое убийство. Это намеренное решение преступника или преступников учинить террор в нашем городе. Я сознательно не использую слово вероятно, а утверждаю точно. Я хочу, чтобы злоумышленники знали: за ними придут. Задействованы все местные и федеральные органы правопорядка. Виновные будут наказаны и в полной мере ответят за содеянное", - заявил мэр Индианаполиса Джо Хогсетт.

К расследованию подключилось ФБР. Есть предположение, что это вовсе не случайное бытовое убийство. Выстрелы были прицельными, а не хаотичными. На месте продолжают работать следователи. Задержать преступника по горячим следам не удалось. Пока неизвестно, действовал ли он в одиночку или нет. В полиции считают, что стрелков могло быть несколько.

Свои соболезнования родственникам жертв уже выразили родные погибших в другом массовом убийстве, потрясшем город. Оно произошло в Индианаполисе в 2006 году. Тогда преступники ворвались в дом и застрелили из боевого оружия семерых человек, в том числе троих детей. Их нашли и приговорили к пожизненным срокам заключения.

Лилия Акиньшина, Андрей Стрюков, "ТВ Центр".

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