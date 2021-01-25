Коронавирус в России: снижение заболеваемости и смягчение ограничений

Массовая вакцинация продолжается

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили ещё 19290 новых случаев коронавируса. Выздоровели 19003 пациента. По всей стране продолжается массовая вакцинация. Использовать маски и перчатки всё так же необходимо. Это помогает сдержать распространение ковида. В некоторых регионах власти уже смягчают ограничения.

Вместо студенческих парт – палаты интенсивной терапии в красной зоне резервного госпиталя на ВДНХ. День студента учащиеся столичных медвузов в этом году отмечают не в кругу близких и друзей, а рядом с тяжелыми пациентами, которым так необходима их помощь. На связи с теми, кто нуждается в поддержке круглосуточно и волонтеры штаба "Мы вместе". Здесь к любому звонку на горячую линию свое отношение и своя работа с каждым, кто обращается.

Целый год развозили лекарства больным и продукты пенсионерам, помогали в больницах и раздавали средства защиты. А потом одними из первых на собственном примере показали, как можно защититься от вируса – делали прививки. Теперь массовая вакцинация идет по всей стране.

Полчаса медики будут наблюдать за привитым, а потом отпустят домой. Но на связи с ним снова останутся все те же волонтеры. Следующий визит в прививочный кабинет – спустя 21 день. В Карачаево-Черкессии начали вакцинировать людей старше 60 лет. Серьезных недомоганий ни у кого из них не наблюдалось.

"В основном жалобы на болезненность в месте укола. Все жалобы проходят к пятым суткам, как и описано по инструкции. Дополнительного лечения какого-то не потребовалось", - говорит врач-инфекционист Юлия Ионова.

— Надоело дистанционное общение. С родственниками, близкими, с друзьями, я решил твердо. И всем советую делать.

— Лучше привиться, пускай рука поболит, там температура немножко поднимется, чем заболеть и лежать в реанимации в тяжелом состоянии.

Для удобства людей в регионах увеличивают количество прививочных пунктов. В Кемеровской области готовят к проведению этой процедуры и торговые центры. В ближайшие дни здесь тоже заработают прививочные кабинеты. Препараты везут даже в самые отдаленные районы. На Сахалине автомобили с вакциной отправляют ежедневно.

Не только вакцинация, но и ношение средств индивидуально защиты помогают сдержать вирус. Конечно, в каждом регионе своя ситуация, но в целом, говорят эпидемиологи, сильных скачков не происходит. В некоторых городах даже смягчают ограничения. С сегодняшнего дня в Ульяновске снова разрешены банкеты, торжественная регистрация браков. А В Новосибирске через неделю планируют возобновить работу детских лагерей и развлекательных городков в торговых центрах. Также обсуждают вопрос об увеличении заполняемости залов в спортивных сооружениях и театрах. Но по-прежнему везде важным остается обязательное ношение масок и перчаток.

Елена Макарова и Александр Ковалев. "ТВ Центр".

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