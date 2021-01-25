Израиль, Данию и Нидерланды охватили беспорядки из-за ужесточения карантина

Протестующие только усугубляют ситуацию с COVID-19

Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 100 миллионам. Власти сразу нескольких стран вынуждены идти на ужесточение ограничений. В ответ на это люди выходят на акции протеста, тем самым только усугубляя ситуацию с ковидом. Беспорядки прошли в Израиле, Дании и Нидерландах.

Конная полиция, водометы и массовые задержания. В участки были доставлены не менее 100 человек. Так власти Нидерландов отреагировали на массовые выступления, которые произошли накануне в ответ на введение комендантского часа из-за пандемии коронавируса. Такая мера была принята впервые со времен Второй мировой войны и очень не понравилась голландцам.

"Я не согласна с политикой властей, с ограничениями свободы. Мы говорим о пожилых людях. Да, безусловно, пожилые люди уязвимы, но при чем здесь молодежь?" – сказала жительница города Хёйзен Мелисса.

Впрочем, в этом шуме звучат и здравые голоса. Многие все же понимают: победить эпидемию можно, только соблюдая определенные ограничения.

"Просто начните это объяснять даже детям. Или мы сначала подождем британской мутации, южноафриканской, бразильской мутации? Нужно действовать!" – уверен житель Амстердама, учитель начальной школы Гарри Ван Влиет.

К чему приводит ковид-диссидентство, причем даже на государственном уровне, теперь хорошо видно на примере Великобритании. Страна занимает пятое место в мире по смертности от коронавируса после США, Бразилии, Индии и Мексики – и это при том, что значительно уступает им в численности населения. Теперь правительство принимает жесткие меры. Но слишком поздно.

Не допустить новой волны эпидемии всеми силами пытается Израиль. Идет массовая вакцинация, а попасть в страну практически нереально. Накануне правительство объявило о прекращении на неделю всех авиаперелетов, за исключением грузовых и экстренных противопожарных.

"Мы полностью закрываем небо, за исключением редких случаев, чтобы предотвратить проникновение вирусных мутаций и гарантировать стремительное продвижение кампании по вакцинации. Я хотел бы подчеркнуть, что только на этой неделе, когда мы одобрили закрытие неба, будут вакцинированы еще примерно один миллион израильтян", - сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Тем временем все хуже становится ситуация в Мексике. В стране инфицированы уже почти 1 миллион 800 тысяч человек. 150 тысяч скончались. Из-за мер безопасности родственники не могут проститься с умершими. Специалисты говорят, что новая вспышка коронавируса - следствие рождественских и новогодних праздников, которые люди проводили беспечно.

"Карантинные меры были очень выборочными. А теперь нам приходится их ужесточать. И неудивительно - я видела эти рождественские вечеринки. Все без масок, никакой социальной дистанции. Так не должно быть!" – заявила врач Мари Кармен Гарсия.

Накануне стало известно, что заболел и президент Мексики - 67-летний Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Весь последний год он демонстративно не носил маску и не отменял рабочие встречи.

"Президент уведомил через свой официальный аккаунт в соцсети, что сегодня у него появились симптомы, подтверждающие заражение COVID-19. К счастью, состояние президента стабильно, у него легкая форма заболевания. Сейчас он находится в своей резиденции", - сказал главный санитарный врач Мексики Хосе Луис Аломиа.

Сегодня запланирован телефонный разговор Владимира Путина с президентом Мексики. Речь, в том числе, пойдет о закупке российской вакцины "Спутник V". Она уже массово применяется в Аргентине. В частности прививку накануне сделала вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер, а несколькими днями ранее - президент Альберто Фернандес.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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