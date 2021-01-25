В Москве побит 140-летний температурный рекорд

В столице на 15 градусов выше климатической нормы

Зима не перестаёт удивлять россиян. В европейской части страны оттепель. В Москве уже побит температурный рекорд за 140 лет. И по прогнозам, ожидается до +4. Это почти на 15 градусов выше климатической нормы. Капель и в Курской, Калужской, Липецкой областях. По-весеннему тепло и на юге страны.

Зима сбрасывает свои оковы. На юге от сугробов не осталось и следа. Яркое солнце и голубое небо - словно уже календарный март. По-весеннему тепло и в столице. Столбики термометров фиксируют исторический максимум.

Минувшее воскресенье в столице стало самым теплым днем зимы. А сегодня температура воздуха продолжит расти. Синоптики обещают плюс три. Впрочем, так январь удивляет жителей всей европейской части России. Теплые воздушные массы принес воздух и Средиземноморья.

По прогнозам, на этой неделе температура воздуха на 14 градусов выше нормы.

"Сегодня в Московском регионе сохранится очень теплая погода. Температура +1, +3 градуса. Пройдут небольшие осадки. Скорее всего, это будет дождь. Но ветрено, будет 6-11 метров в секунду. Поэтому такая теплая погода будет ощущаться как температура до -3 градусов", - объясняет заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Такие зимние температурные "качели" опасны не только для метеозависимых. В Пензе чудом избежала травм девушка, проходившая в воскресенье днем по улице Володарского в Пензе. С одной из крыш на нее обрушилась снежно-ледяная масса. Коммунальные службы не почистили ее вовремя.

Удивленные жители центральных регионов явно не готовы к такому завершению зимы. Зато в Крыму оттаял превратившийся из-за морозов в ледяной каскад водопад Учан-Су.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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