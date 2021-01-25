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Во Франции разработали противовирусную маску для спортсменов

10:42
  • понедельник
  • 25 января 2021

Работы велись с июня прошлого года

Французские министерство спорта и министерство здравоохранения завершили проект по разработке специальной противовирусной маски для спортсменов, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Info.

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Велась разработка с июня прошлого года. Выполнено изделие из специальной многослойной и мягкой фильтрующей ткани. Видоизменена была форма маски - она не касается губ и не втягивается в рот при интенсивном дыхании. Усовершенствовано и крепление - маска не будет перемещаться по лицу при резких движениях.

Продукт уже запатентовали. Теперь его ожидают сертификация Французским комитетом по стандартам и заключительная экспертиза в Минздраве страны. Производство планируют развернуть в течение нескольких недель. Обещают, что появится новая маска и в свободной продаже.

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