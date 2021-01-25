"Дочь боится его": экс-жена Гогунского обвинила актера в рукоприкладстве

Актер не общается с наследницей

Экс-супруга актера Виталия Гогунского Ирина Маирко заявила, что их 11-летняя дочь Милана сама приняла решение не общаться с отцом, потому что боится его.

Маирко рассказала, что в браке Гогунский часто избивал ее на глазах у дочери, и ребенок это запомнил. В результате после развода родителей девочка, по словам матери, сама приняла решение заблокировать отца в соцсетях и прервать общение с ним.

"Однажды она реально смывала с меня кровь в ванной. Когда мы с бывшим мужем разговаривали на повышенных тонах, у Миланы случился стресс. Она поэтому боится с ним общаться", - призналась Маирко.

При этом женщина подчеркнула, что была бы рада восстановлению отношений между дочерью и отцом. По словам Маирко, сейчас актер совершенно не интересуется жизнью собственного ребенка.

"Он в ее жизни был редким гостем всегда. Милана постоянно к нему тянулась, его приход был праздником. Я хочу, чтобы он общался с дочкой", - резюмировала она.

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