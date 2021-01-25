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Россияне рассказали, сколько нужно получать в месяц для счастья

11:04
  • понедельник
  • 25 января 2021

Самые низкие запросы - в Оренбурге

Среднестатистическому россиянину для счастья хватит месячной зарплаты в 166 тысяч рублей, узнали аналитики сервиса SuperJob, на исследование которых ссылается RT.

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Уточняется, что мужчинам нужно на 28%, чем женщинам: 187 тысяч рублей и 146 тысяч рублей соответственно.

Что касается статистики по отдельным городам, то самые большие запросы обнаружились в Москве - 220 тысяч рублей в месяц. Далее в рейтинге идут Владивосток (200 тысяч) и Ростов-на-дону (190 тысяч).

В Санкт-Петербурге назвали сумму в 176 тысяч рублей, в Челябинске - 175 тысяч.

Самые низкие запросы зафиксированы в Оренбурге (124 тысячи рублей), Кирове (132 тысячи) и Пензе (136 тысяч).

Ранее россиянам подсказали, как накопить денег. Помочь могут вложения в иностранную валюту. "Срочный банковский депозит или размещение средств в ПИФах. Сейчас наблюдается период низких ставок, возрастает повышенный интерес к брокерскому обслуживанию", - считают эксперты.

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