ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Тамбовской области COVID-19 за сутки заболели шесть годовалых детей

11:06
  • понедельник
  • 25 января 2021

Всего в регионе за сутки 158 новых случаев

В Тамбовской области коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у шести детей в возрасте одного года, передает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию региона.

В России впервые с ноября выявили меньше 20 тысяч случаев коронавируса
Психотерапевт: страх перед коронавирусом увеличивает риск заболеть

Всего в Тамбовской области COVID-19 за сутки выявили у 158 людей - 63 мужчины, 85 женщин, 10 детей.

С начала пандемии в регионе обнаружено 21622 случая, 4972 из них протекали бессимптомно. 250 пациентов скончались. Прививки в области сделали 8742 человека, полную иммунизацию прошли 729.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Медики с маленькими пациентами
Медики с маленькими пациентами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.