В Тамбовской области COVID-19 за сутки заболели шесть годовалых детей

Всего в регионе за сутки 158 новых случаев

В Тамбовской области коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у шести детей в возрасте одного года, передает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию региона.

Всего в Тамбовской области COVID-19 за сутки выявили у 158 людей - 63 мужчины, 85 женщин, 10 детей.

С начала пандемии в регионе обнаружено 21622 случая, 4972 из них протекали бессимптомно. 250 пациентов скончались. Прививки в области сделали 8742 человека, полную иммунизацию прошли 729.

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